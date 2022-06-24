Son dakika haberleri | Ordu'da midibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ordu'da midibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

24.06.2022 11:24

Son dakika 3. sayfa haberi... Ordu'da midibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu midibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'da midibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu midibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İslamdağ Mahallesi Kumru-Fatsa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın A. idaresindeki 52 BP 415 plakalı yolcu midibüsü ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 52 DB 948 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile midibüs sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Emine K. ile Emine K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ordu'da midibüs ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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