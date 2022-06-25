Ordu Üniversitesi tarafından dün düzenlenen '27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı' kapsamında kültür ve turizm gezisine de katılan dekan, öğretim görevlileri ve ailelerini taşıyan midibüs, virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı - Son Dakika

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