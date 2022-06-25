Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

25.06.2022 20:41

Ordu'da öğretim görevlilerini ve ailelerini taşıyan midibüs, kaza yaptı. Yaşanan olayda, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz yaşamını yitirdi, 2'si ağır 19 kişi ise yaralandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesi Gölköy-Ulugöl kara yolu Cihadiye Mahallesi mevkisinde akademisyenleri ve ailelerini taşıyan araç kaza yaptı.

VİRAJDA KONTROLDEN ÇIKTI

Ordu Üniversitesi tarafından dün düzenlenen '27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı' kapsamında kültür ve turizm gezisine de katılan dekan, öğretim görevlileri ve ailelerini taşıyan midibüs, virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Son dakika... Ordu'da öğretim görevlilerinin midibüsü devrildi: Dekan öldü, 19 yaralı

DEKAN KORKMAZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 25 yolcudan 19'u yaralandı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz ise yaşamını yitirdi.

Son dakika... Ordu'da öğretim görevlilerinin midibüsü devrildi: Dekan öldü, 19 yaralı

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika... Ordu'da öğretim görevlilerinin midibüsü devrildi: Dekan öldü, 19 yaralı
Son dakika... Ordu'da öğretim görevlilerinin midibüsü devrildi: Dekan öldü, 19 yaralı
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Son dakika haberi | Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı Son dakika haberi | Dekanları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 dekan öldü, 19 yaralı Son dakika haberi... Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı Son dakika haberi... Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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