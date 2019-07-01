Ordu'da minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
42 dakika önce
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde geziden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:14 Kaynak: AA
'nun Mesudiye
ilçesinde geziden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrah
Katırcı yönetimdeki 52 ABB 425 plakalı minibüs, Mahmudiye
Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Cemile Ay, Gölköy
Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüstekilerin, gezi için gittikleri Şanlıurfa
'dan döndükleri öğrenildi.
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