Son Dakika Haberleri: Ordu'da minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
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Ordu'da minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

42 dakika önce

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde geziden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Ordu'da minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı, System.String[]
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde geziden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrah Katırcı yönetimdeki 52 ABB 425 plakalı minibüs, Mahmudiye Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Cemile Ay, Gölköy Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüstekilerin, gezi için gittikleri Şanlıurfa'dan döndükleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:14 Kaynak: AA
Mesudiye, Ordu, Güncel
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