Son Dakika Haberleri: Ordu'da Minibüsle Patpat Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Minibüsle Patpat Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ordu'da Minibüsle Patpat Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kabakçı yönetiminde olan ve 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı, Selim Köseoğlu idaresindeki 52 M 6562 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, sürücü Mustafa Kabakçı ile tarım aracındaki Taner Kilim yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gürgentepe Devlet Hastanesine götürüldü. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Kilim, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Gürgentepe, Ordu, 3. Sayfa
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