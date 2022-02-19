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Ordu'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ordu'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

19.02.2022 20:43
Ordu'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde minibüsün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde minibüsün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nizamettin Mahallesi'nde H.E. idaresindeki geri geri giden 28 NG 052 plakalı minibüs, yolda yürüyen Haydar Yıldırım'a (57) çarptı.

Aracın altında kalan Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Savcının incelemesinin ardından araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Bir gözünden görme engelli olduğu belirtilen Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü gözaltına alındı.

Ordu'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Ordu'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

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Haydar Yıldırım, Altınordu, Minibüs, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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