Ordu'da minibüsün motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da minibüsün motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Ordu'da minibüsün motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir minibüsün motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu'da minibüsün motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir minibüsün motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kuyu Sokak üzerinde park halindeki bir minibüsün sahibi, aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu.

Araç sahibi, kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan kedi, veteriner kontrolünde tedavisi yapılmak üzere barınağa teslim edildi.

Kemalpaşa Mahallesi, İtfaiye, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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