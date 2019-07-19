Ordu'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin devrildiği kazada sürücü öldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin devrildiği kazada sürücü öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gölevi Mahallesi'nde Seyit Ali Dönmez'in (56) kullandığı 55 ET 170 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir süre sürüklenen Dönmez, ilçedeki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'daki hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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