Ordu'da motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdem Duyan yönetimindeki 52 ABJ 220 plakalı motosiklet, Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde motosikletin arka tekerinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma Duyan yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Duyan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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