Ordu'da motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Duyan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma Duyan yaralandı.

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