Son Dakika Haberleri: Ordu'da motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Ordu'da motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'da motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralı

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Ordu'da motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Fevzi Can Alver yönetimindeki 33 ACV 765 plakalı motosiklet, Gölevi Mahallesi sahil yolunda bisikletli Arda Erek'e (14) çarptı.

Yaralanan Alver ile Erek, Özel Ünye Çakırtepe Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ünye, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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