Ordu'da motosiklet ile bisikletli çarpıştı: 2 yaralı
7 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:40 Kaynak: AA
Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Fevzi Can Alver yönetimindeki 33 ACV 765 plakalı motosiklet, Gölevi Mahallesi sahil yolunda bisikletli Arda Erek'e (14) çarptı.
Yaralanan Alver ile Erek, Özel Ünye Çakırtepe Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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