Ordu'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
22 dakika önce
ORDU'nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkarak yolda sürüklenen motorsiklet sürücüsü Akın Büber (33) yaralandı.
ORDU'nun Altınordu
ilçesinde kontrolden çıkarak yolda sürüklenen motorsiklet sürücüsü Akın Büber (33) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı
üzerindeki karayolunda meydana geldi. Akın Büber'in kullandığı 34 BU 6481 plakalı motosiklet, Civil köprüsü bariyerlerine çarparak sürüklendi. Ağır yaralanan Büber, 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:34 Kaynak: DHA
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