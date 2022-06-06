Motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

06.06.2022 11:42

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Cem Karayiğit'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan Beyhan Al'a çarptı.

Kazada, Beyhan Al ile motosikletten savrularak düşen Karayiğit yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

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Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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