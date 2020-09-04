Ordu'da motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Tufan Ö. idaresindeki plakası ve ruhsatı olmayan motosiklet, Cumhuriyet Meydanı 'nda yolun karşısına geçmek isteyen Hakan D'ye çarptı.

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