Ordu'da Muzadere Kilisesi restore edildi - Son Dakika
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Ordu'da Muzadere Kilisesi restore edildi

6 saat önce

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen Muzadere Kilisesi restore edildi.

Ordu'da Muzadere Kilisesi restore edildi, System.String[]

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen Muzadere Kilisesi restore edildi. Karadeniz'de turistlerin doğa içerisinde ulaşım sağlaması hedeflenen Yeşil Yol Projesi'nin de güzergahında yer alan asırlık kilise, turizme kazandırıldı.

Mesudiye ilçesindeki Muzadere Yaylasında 19'uncu yüzyılda inşa edilen dirtdörtgen planlı,tek nefli olan kilise geçen sürede tahrip oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi kilisenin restorasyonu için çalışma başlattı. Hazırlanan proje Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayının ardından uygulanarak kilise restore edildi. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sürdürülen ve Karadeniz'de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi güzergahında yer alan kilise turizme kazandırıldı.

'ÇOK FAZLA TAHRİP EDİLMİŞTİ'

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, tarihi Muzadere Kilisesi'nin dikdörtgen planlı, tek neftli olduğunu belirterek "Kilisenin doğu cephesinde geniş bir apsis yer alıyor. Bu kilisenin 19'uncu yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Oldukça tahrip edilmiş bir durumdaydı. Ordu Valimiz Seddar Yavuz'un desteleriyle kültür katkı payı ödeneğinden kilisenin restorasyon projesi yapıldı. Proje, Kültür Varlıkları Bölge Kurulu'ndan onaylandıktan sonra aslına ve projesine uygun olarak tamamlandı. Tarihi kilise aynı zamanda yaylaları birbirine bağlayan Yeşil Yol Projesi'nin güzergahında yer alıyor. Bu nedenle kilisenin, turizme kazandırmış olması çok önemliydi, yerli ve yabancı turistler tarafından kilise ziyaret edilebilecek" dedi.


The Green Mile, Mesudiye, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:45 Kaynak: DHA
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