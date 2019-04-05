Son Dakika Haberleri: Ordu'da Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor

Ordu'da Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor

11 dakika önce

Ordu'da noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama, 6 Nisan Cumartesi hayata geçirilecek.

Ordu'da Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor, System.String[]
Ordu'da noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama, 6 Nisan Cumartesi hayata geçirilecek.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda, Ordu'nun Altınordu ilçesinde cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek noterler belirlendi.

Buna göre, 6 Nisan Cumartesi günü Ordu 1. Noteri, 7 Nisan Pazar günü Ordu 2. Noteri hizmet verecek.

13 Nisan Cumartesi günü ise Ordu 3. Noteri, 14 Nisan Pazar günü ise Ordu 4. Noteri açık tutulacak.

20 Nisan Cumartesi günü ise Ordu 5. Noteri, 21 Nisan Pazar günü Ordu 6.Noteri hizmet verirken, 27 Nisan Cumartesi Ordu 2. Noteri, 28 Nisan Pazar günü Ordu 1. Noteri, 4 Mayıs Cumartesi Ordu 4. Noteri, 5 Mayıs Pazar günü ise Ordu 3. Noteri işlem yapacak.

11 Mayıs Cumartesi ise Ordu 6. Noteri, 12 Mayıs Pazar günü Ordu 5. Noteri nöbetçi olarak hizmet verecek.

Türkiye Noterler Birliği, nöbet tutacak noterlikleri internet üzerinden ilan edecek. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:27 Kaynak: İHA

Ordu, Güncel
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