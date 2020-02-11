Ordu'da o binaların yıkımına başlandı - Son Dakika
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Ordu'da o binaların yıkımına başlandı

12 dakika önce

Ordu'da o binaların yıkımına başlandı (2)BAŞKAN GÜLER'DEN YIKIM AÇIKLAMASIOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, yıkımına başlanan 12'şer katlı Belde Evleri ile ilgili belediye meclis toplantısında konuştu.

Ordu'da o binaların yıkımına başlandı (2)

BAŞKAN GÜLER'DEN YIKIM AÇIKLAMASI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, yıkımına başlanan 12'şer katlı Belde Evleri ile ilgili belediye meclis toplantısında konuştu. Başkan Güler, "Toplumda rahatsızlığa sebep olan şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygun olmayan, görüntü kirliliği oluşturan ve Ordumuza yakışmayan belde evlerin yıkımına başladık. Şehrimize hayırlı olsun. Hukuk her şeyin esası. Devletimiz hukuk devleti. Hukuk kuralları uygulanarak bu karar alınmıştır. Mahkemede bunu uygun görmüştür. Başta kıyı kenar çizgisi olmak üzere inşaatın yapılma şekli hukuka aykırıdır. Burada kıyı kanunu en önemli unsurdur. Daha evvelden de yürütmeyi durdurma kararı almıştık. 6 Şubat'ta da karar alındı, bugün yıkım başladı. Temel konu kıyı kanunu" dedi.

Başkan Güler, inşaatın yıkımıyla ilgili tazminat ihtimalini de hatırlatarak, "Bu hukuksuzluk belediyemize ve halkımıza mal olmayacak. Tabi ki her olayın bir tazminat kısmı olabilir. Dosyanın durumunu bildiğim için söylüyorum. Bu halkımıza ve belediyemize mal olmayacak. Bir yanlışlık vardı düzelttik" diye konuştu.

Ordu'da o binaların yıkımına başlandı

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
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