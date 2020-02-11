Ordu'da o binaların yıkımına başlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da o binaların yıkımına başlandı (2) - Son Dakika

Ordu'da o binaların yıkımına başlandı (2)

6 saat önce

BAŞKAN GÜLER'DEN YIKIM AÇIKLAMASIOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, yıkımına başlanan 12'şer katlı Belde Evleri ile ilgili belediye meclis toplantısında konuştu.

Ordu'da o binaların yıkımına başlandı (2), System.String[]

BAŞKAN GÜLER'DEN YIKIM AÇIKLAMASI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, yıkımına başlanan 12'şer katlı Belde Evleri ile ilgili belediye meclis toplantısında konuştu. Başkan Güler, "Toplumda rahatsızlığa sebep olan şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygun olmayan, görüntü kirliliği oluşturan ve Ordumuza yakışmayan belde evlerin yıkımına başladık. Şehrimize hayırlı olsun. Hukuk her şeyin esası. Devletimiz, hukuk devleti. Hukuk kuralları uygulanarak bu karar alınmıştır. Mahkemede bunu uygun görmüştür. Başta kıyı kenar çizgisi olmak üzere inşaatın yapılma şekli hukuka aykırıdır. Burada kıyı kanunu en önemli unsurdur. Daha evvelden de yürütmeyi durdurma kararı almıştık. 6 Şubat'ta da karar alındı, bugün yıkım başladı. Temel konu, kıyı kanunu" dedi.Başkan Güler, inşaatın yıkımıyla ilgili tazminat ihtimalini de hatırlatarak, "Bu hukuksuzluk belediyemize ve halkımıza mal olmayacak. Tabii ki her olayın bir tazminat kısmı olabilir. Dosyanın durumunu bildiğim için söylüyorum. Bu halkımıza ve belediyemize mal olmayacak. Bir yanlışlık vardı düzelttik" diye konuştu.


Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı'nın tepki gösterdiği binaların yıkımına başlandı
Son dakika: Gümüşhane-Trabzon karayolu Zigana Dağı mevkisinde çığ düştü 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Ablasının boğdu iddia edildi Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:53:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da o binaların yıkımına başlandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]