Ordu'da Ocak Ayındaki Fırtınanın Zararları Karşılandı
1 saat önce
Ordu'da 16 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen fırtınadan etkilenen bina sayısının tespiti tamamlandı.
Ordu
'da 16 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen fırtınadan etkilenen bina sayısının tespiti tamamlandı. Buna göre, fırtınadan 429 binanın zarar gördüğü açıklandı.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu fırtınada meydana gelen hasarların tespiti için Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
ve Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı teknik elemanlarınca inceleme yapıldığı belirtildi. Yapılan hasar tespiti sonucunda toplam 429 bina çatısının fırtınadan etkilendiğinin tespit edildiği, zarar miktarının 873 bin TL olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu rakamın fırtınadan zarar gören bina sahiplerinin hesaplarına yatırıldığı belirtildi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:10 Kaynak: İHA
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