Ordu'da off-road heyecanı

Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası 5. ayak yarışı, Ordu'da yapıldı.

Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki eski çöp depolama alanında düzenlenen etkinliğe, aralarında kadın sürücülerin de olduğu 20 off-road tutkunu katıldı.

Yarışmacılar, kendileri için hazırlanan özel parkurda kıyasıya yarıştı. 3 parkur halinde düzenlenen yarışmanın ardından dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

Ordu Gezenbilir Off-Road Kulübü İkinci Başkanı Muammer Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası 5. ayak yarışına 7 ilden yarışmacıların katıldığını söyledi.

Yarışlara Orduluların büyük ilgi gösterdiğini belirten Çelebi, yarışların yapılmasında emeği geçen başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.

Çelebi, sporcuların kendileri için hazırlanan özel parkurda oldukça zorlandığını ifade ederek, bazı yarışmaların parkuru tamamlayamadığını aktardı.

Daha önce hazırladıkları parkurun yağışlardan ötürü su altında kaldığını kaydeden Çelebi, yarışmayı son çare olarak eski çöp depolama alanında yapmaya karar verdiklerini sözlerine ekledi.