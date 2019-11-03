- Ordu'da off-road heyecanı

Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak yarışlarında renkli görüntüler

ORDU - Ordu'da düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ayak yarışları, renkli görüntülere sahne olurken, katılımcıların da heyecanını yükseltti.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, diğer resmi kurumların katkısıyla Gezenbilir Off-Road Kulübü tarafından Altınordu ilçesinde oluşturulan parkurda gerçekleştirilen off-road yarışları, nefesleri kesti. İl içi ve il dışından olmak üzere yaklaşık 20 araç ve pilotunun katıldığı yarışmada, katılımcıların yanı sıra seyircilerin heyecanı yükseldi. Farklı kategorilerinde yarışan sporcular, izleyicilere heyecanlı ve keyifli anlar yaşattılar. Tehlikeli ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada izleyenler unutulmaz anlar yaşarken, bazı pilotlar ise çamurlu ve zor parkurlarda bir hayli güçlük çekti.

Ordu Gezenbilir Off-Road Kulübü adına açıklamalarda bulunan Muhammer Çelebi, 7 ilden araç katıldığını belirterek, "Hava şartları da bugün uygun ve güzel bir yarış oldu. Bugün hafta sonu olduğu için bayağı seyircimiz de vardı. Karadeniz halkı da bu sporu seviyor ve ilgi gösteriyor. Pilotlarımız da çamur seviyor, burası onlar için uygun. İyi bir parkur oldu" dedi.

Yarışların çok güzel ilerlediğini ifade eden bir pilot da hava şartlarının gayet uygun olduğunu dile getirerek, off- road heyecanlı devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, yarışları izlemek için katılan vatandaşlar ise heyecanlandıklarını belirterek, kendileri için farklı bir sosyal aktivite olduğunu aktardılar.