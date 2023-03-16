Ordu'da öğrenci servisi devrildi: 8 öğrenci yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da öğrenci servisi devrildi: 8 öğrenci yaralı

16.03.2023 10:10
Ordu'da öğrenci servisi devrildi: 8 öğrenci yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 öğrenci yaralandı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Eymür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet K. yönetimindeki 52 AAH 319 plakalı öğrenci servisi kontrolden çıkarak yan tarafta bulunan arsaya devrildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan 8 ilkokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğrencilerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ordu'da öğrenci servisi devrildi: 8 öğrenci yaralı Ordu'da öğrenci servisi devrildi: 8 öğrenci yaralı Mustafa Adıgüzel: 'Önlem Alınmadığı İçin İnsanlar Hayatını Kaybediyorsa Helallik İsteyemezsiniz. Hükümetler Hesap Verme Makamlarıdır' Mustafa Adıgüzel: 'Önlem Alınmadığı İçin İnsanlar Hayatını Kaybediyorsa Helallik İsteyemezsiniz. Hükümetler Hesap Verme Makamlarıdır'

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da öğrenci servisi devrildi: 8 öğrenci yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:51 Altının gram fiyatı 1.173 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Dolar/TL, 19 seviyesinden işlem görüyor
10:48 İtalyan basını, Inter'in takımın başına Okan Buruk'u getirmek istediğini iddia etti
10:32 Deprem bölgesinde yeni bir sel riski var mı? Meteorolojik kaynaklardan endişe yaratan uyarı
10:04 Ronaldo'nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Suudiler, Portekizli yıldızı F1'e götürecek
10:03 ABD'de bir lise öğrencisiyle öğretmen yumruk yumruğa kavga etti! O anlar "Rutin" notuyla paylaşıldı
09:59 Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'i buluşturan Tetikçinin Oğlu dizisinden ilk fragman yayınlandı
09:52 Testere bıçağının yerinden çıkmasıyla boynu kesilen işçi hayatını kaybetti
09:39 Son Dakika: Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi
09:38 Türkiye sınırında kriz yaratan ziyaret! ABD Genelkurmay Başkanı fotoğrafla ilgili sessizliğini günler sonra bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2023 11:25:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da öğrenci servisi devrildi: 8 öğrenci yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement