Ordu'da öğrenci servisi devrildi: 8 öğrenci yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Eymür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet K. yönetimindeki 52 AAH 319 plakalı öğrenci servisi kontrolden çıkarak yan tarafta bulunan arsaya devrildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan 8 ilkokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öğrencilerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU