Ordu'da Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Ordu'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralıORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Ordu'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı



ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yenikent Mahallesi Keçigeçmez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Akkuş istikametine seyir halinde olan Yakup A. idaresindeki 52 LP 713 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen 52 LB 909 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya 24 AAC 255 plakalı araç da karıştı.

Zincirleme kazada Cemalettin Çöp ile kayınvalidesi Nazile Demir hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Hasan Demir ve Seçil Demir ile öğrenci servisinde yer alan Semranur Kafa ve Ömer Faruk Kafa yaralandı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı

Otomobili Delip İçeri Giren Demir Bariyer, Sürücünün Karnına Saplandı

Emlak Zengininin Katil Zanlısı: Cebinden 120 TL Çıktı, Adamı Bedavaya Öldürdük

Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu