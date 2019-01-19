Son Dakika Haberleri: Ordu'da Öğrenciler Aracılığıyla Kanser Taramasına Davet

Ordu'da Öğrenciler Aracılığıyla Kanser Taramasına Davet

47 dakika önce

Ordu'da, öğrenciler aracılığıyla ailelere ulaştırılmak üzere karnelerle 130 bin "kanser taraması davet mektubu" dağıtıldığı bildirildi.

Ordu'da Öğrenciler Aracılığıyla Kanser Taramasına Davet, System.String[]
Ordu'da, öğrenciler aracılığıyla ailelere ulaştırılmak üzere karnelerle 130 bin "kanser taraması davet mektubu" dağıtıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlük olarak farkındalık oluşturmak ve dikkatleri kanser konusuna çekebilmek için faaliyet yürütüldüğü belirtildi.

Vali Seddar Yavuz'un imzasını taşıyan veli bilgilendirme mektubunun öğrencilere dağıtıldığı aktarılan açıklamada, il genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen törenlerde karne sevincini yaşayan 130 bin öğrenciye mektuplarının karneleriyle verildiği ifade edildi.

Açıklamada, mektupta halkın kanser hakkında farkındalık seviyesinin yükseltilmesi, erken tanıyla tedavi şansı ve yaşam kalitesinin arttırılabileceği bilgisinin paylaşıldığı vurgulandı.

Vali Yavuz, içinde bulunulan rahim ağzı kanseri farkındalık ayı nedeniyle ailelere mektup gönderdiklerini aktardı.

Ülkede en yaygın hastalık olan meme, rahim ağzı ve kolon kanseri ile diğer kanserler hakkında ailelerin nasıl davranacakları yönünde bilgilendirme yapmak istediklerini anlatan Yavuz, "Kanser hastalıkları karşısında nasıl bir hal izleyecekleri yönünde bilgilendirme yaparak ailelerin kendi sağlıklarına, aile sağlığına ve ülke sağlığına katkı sağlamaları için erken teşhisin önemine değinerek mektup ile bilgilendirmek istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"130 bin aileyi evinde, köyünde, kasabasında devletin sunduğu tüm imkanları ortaya sunarak kanser konusunda çocuklarımız aracılığıyla uyarmak istedik. Geçlerimiz aracığıyla gerçekleşen bu etkinliğin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Böylece kanser konusunda farkındalığa ve bilgilendirmeye bir nebze olsun katkıda bulunduk. Devletin de imkanları dahilinde sağlık işaretinin olduğu her yerde bu hizmet verilebiliyor. Bu projenin çok anlamlı ve ülke sağlığına katkı sağlayacak bir çalışma olduğunu düşünüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:39 Kaynak: AA

Ordu, Güncel
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