Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla "TSK" yazdı - Son Dakika
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Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla "TSK" yazdı

6 saat önce

Ordu'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Ordu'da öğrenciler yurt ışıklarıyla

Ordu'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesinde odalarının ışıkları ile "TSK" yazdı.

Altınordu ilçesindeki Ordu Lebibe Ergin Karlıbel Kız Yurdu, Mehmet Fuat Köprülü Kız Yurdu, Evliya Çelebi Kız Yurdu, Ordu Erkek Yurdu, Hekimoğlu Erkek Öğrenci Yurdu, Ünye Erkek ve Kız Yurdu ile Fatsa Erkek ve Kız Yurdu'nda eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğe binlerce öğrenci katıldı.

Yurtlarının önünde Türk bayrakları açarak şehitlerin isimlerini okuyan öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attıktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan Evliya Çelebi Kız Yurdu'nda kalan kız öğrenciler, komando marşını okuyarak Mehmetçiğe destek verdi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Ordu, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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