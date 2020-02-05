Ordu'da öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor - Son Dakika
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Ordu'da öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

6 saat önce

Ordu'da, öğrencilere yönelik hayvan sevgisini aşılamak amacıyla okullara hayvan sahiplendiriliyor.

Ordu'da öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor, System.String[]

Ordu'da, öğrencilere yönelik hayvan sevgisini aşılamak amacıyla okullara hayvan sahiplendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak ve onların merhamet duygularını geliştirmeye yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde her okula bir hayvan sahiplendirme projesinin Ordu'da hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, bu çerçevede ilk olarak Altınordu Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde tüm bakımları yapılan sağlıklı bir köpeğin, belediye tarafından özel bir koleje sahiplendirildiği bildirildi.

Sahiplendirilen köpeğin sıcak ve sevgi dolu bir yuvaya kavuşturulduğuna işaret edilen açıklamada, çocukların hayvan sevgisini ve çevre duyarlılığını da artırmanın ilk adımlarının atılmış olduğu aktarıldı.

Açıklamada, sahiplendirilme yapılan okullarda öğrencilere yönelik seminerler düzenleneceği kaydedildi.

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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