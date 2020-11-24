Ordu'da öğretmenler için konser verildi - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel konser düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasınca, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda Barış Engin şefliğinde konser verildi.

Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanı Ahmet Coşkun Çağlayan'ın sunumuyla gerçekleştirilen programa, şair ve yazar Gökhan Akçiçek de konuk oldu.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenen konserde 16 eser seslendirildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan program, izleyicilerden beğeni aldı.