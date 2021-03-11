Ordu'da öğretmenlerden İstiklal Marşı klibi - Son Dakika

Ordu'da görev yapan 22 öğretmen, İstiklal Marşı'nı seslendirdikleri klip hazırladı.

Altınordu İlkokulu Müdürü Güngör Uçar ve müdür yardımcısı Sadrettin Ertek, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla okulda görevli 22 öğretmen bir araya gelerek, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünde farkındalık oluşturulmak amacıyla hazırlanan klip, sosyal medyada beğeni topladı.