Ordu'da okul bahçesinde drift yapan 3 kişiye 27 bin 375 lira ceza - Son Dakika
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Ordu'da okul bahçesinde drift yapan 3 kişiye 27 bin 375 lira ceza

15.03.2022 18:31
Ordu'da okul bahçesinde drift yapan 3 kişiye 27 bin 375 lira ceza

Ordu'nun Ünye ilçesinde okul bahçesinde araçlarıyla drift yapan 3 kişiye toplam 27 bin 375 lira ceza kesildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde okul bahçesinde araçlarıyla drift yapan 3 kişiye toplam 27 bin 375 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçede, Saraçlı Mahallesi'ndeki Şehit Taner Kart Ortaokulu'nun bahçesine minibüsüyle gelen kişi, arkadaşları olduğu öğrenilen gençlerin önünde drift yaptı. Gruptakiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kısa süre sonra okul bahçesine gelen iki aracın sürücüsü de drift yapmaya çalıştı. Bu anlar da sürücülerin arkadaşları tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 sürücüye 27 bin 375 lira idari para cezası uyguladı.

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Hisarcık, Ünye, Ordu, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da okul bahçesinde drift yapan 3 kişiye 27 bin 375 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da okul bahçesinde drift yapan 3 kişiye 27 bin 375 lira ceza - Son Dakika
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