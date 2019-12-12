Ordu'da okul çevrelerinde sıkı kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da okul çevrelerinde sıkı kontrol - Son Dakika

Ordu'da okul çevrelerinde sıkı kontrol

6 saat önce

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okul çevrelerinde denetim ve kontroller aksatılmadan sürüyor.

Ordu'da okul çevrelerinde sıkı kontrol, System.String[]

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okul çevrelerinde denetim ve kontroller aksatılmadan sürüyor.


Son olarak 11 Aralık 2019 Çarşamba günü 07.00-21.00 saatleri arasında yapılan ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması amacıyla, okul çevreleri, servis araçları, genel asayiş, trafik denetimi, tek dal sigara ve dilencilerin kontrolüne huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.


Söz konusu uygulamada 1'i çocuklara cinsel taciz ve 1 tehdit suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.


Ayrıca 221 okul servis aracı ve 646 normal araç olmak üzere toplam 867 aracın kontrolü yapılırken 16 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 98 araca ise 14 bin 217 lira idari yaptırım cezası uygulandı. - ORDU

Aralık, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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