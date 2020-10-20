Ordu'nun Kabataş ilçesinde, okuldan etkileşimli tahta çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.
Elbeyi Mahallesi Şehit Salih Keskin İlkokulu ve Ortaokulundan 10 etkileşimli tahtanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası incelemesi sonucu tespit ettiği 4 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.
Yaklaşık 400 bin lira değerindeki tahtalar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ordu'da okuldan etkileşimli tahtalar çalan 4 kişi yakalandı - Son Dakika