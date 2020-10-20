Ordu'da okuldan etkileşimli tahtalar çalan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Yaklaşık 400 bin lira değerindeki tahtalar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, güvenlik kamerası incelemesi sonucu tespit ettiği 4 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.

Elbeyi Mahallesi Şehit Salih Keskin İlkokulu ve Ortaokulundan 10 etkileşimli tahtanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.

Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu

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