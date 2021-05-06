Ordu'da okullara antrenman salonları yapılıyor - Son Dakika

Ordu'da okullara antrenman salonları yapılıyor

06.05.2021 17:34
Ordu'da okullara antrenman salonları yapılıyor, System.String[]

Ordu'da okullara antrenman salonları yapımı devam ediyor.

Ordu'da okullara antrenman salonları yapımı devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atölye ekibi tarafından, Ünye ilçesinde bulunan 6 devlet okuluna 7 adet okul mahalle antrenman spor salonu yapıldı.

Ramazan ayında boş durmayan Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Ünye ilçesinde 6 okula 2 adet tekvando, 1 adet güreş, 1 adet boks, 1 adet judo, 1 adet masa tenisi, 1 adet dart spor salonu yapımı gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, okullardaki öğrencilerin ve mahalledeki gençlerin sporla daha yakından içiçe olmalarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okullarda spor salonu yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Genç, "Ulaşım anlamında imkanı olmayan birçok gencimiz için bu imkanları en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı içerisinde 7 adet antrenman salonunu okullardaki öğrencilerimizin ve mahalledeki gençlerimizin hizmetine sunuldu. Desteklerinden dolayı Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e destekleri için gençlerimiz adına teşekkür ederim" dedi. - ORDU

Ordu'da okullara antrenman salonları yapılıyor
Ordu'da okullara antrenman salonları yapılıyor
Ordu'da okullara antrenman salonları yapılıyor

Ramazan, Atölye, Boks, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ordu'da okullara antrenman salonları yapılıyor - Son Dakika Spor


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