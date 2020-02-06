Ordu'da okullara fırtına tatili - Son Dakika

Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yer yer hızı saatte 112 km'yi bularak fırtınaya dönüştü. Fırtına çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine yol açarken 12 ilçede eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.



Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze intikal eden hasar durumuna göre, Altınordu ilçesinde 3 konut, Aybastı ilçesinde 2 okul, Çamaş ilçesinde 1 konut, Çatalpınar ilçesinde 1 konut, Fatsa ilçesinde 1 konut ve 2 okul, Gürgentepe ilçesinde 2 konut, Kabadüz ilçesinde 1 kamu binası, Korgan ilçesinde 1 konut ve 1 okul, Ulubey ilçesinde 1 kamu binası, olmak üzere toplamda 9 konut, 5 okul ve 2 kamu binasında, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması meydana geldi.



Kuvvetli fırtınadan dolayı; il genelinde 4 bin 28 adet elektrik trafosunun, 895'i enerjisiz kaldı. İl genelindeki 772 mahallenin 344'ün de kısmi elektrik kesintisi yaşandı.



Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle il genelinde oluşan hasarın tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı.



Ordu'da gerçekleşen fırtınanın maksimum rüzgar değerleri Çambaşı Kayak Merkezinde 112 km/saat, Korgan'da 104 km/saat, Çamaş'ta 94 km/saat, Akkuş'ta 91 km/saat, Çaybaşı'nda 84 km/saat, Kabataş'ta 83 km/saat, İkizce'de 80 km/saat, Gürgentepe'de 80 km/saat Mesudiye'de 78 km/saat, Fatsa'da 62 km/saat, Altınordu'da 39 km/saat, Ünye'de 38 km/saat olarak belirlendi.



Meteorolojiden yapılan kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle Akkuş, Gürgentepe, Aybastı, Korgan Mesudiye, Kabadüz, Çaybaşı, Kabataş, Çamaş, Gölköy, Fatsa ilçelerimizin tamamında, Ünye ilçemizin yüksek kesimlerindeki okullarda eğitim-öğretime Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildi.



Yetkililer kuvvetli fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, yangın, soba zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, vatandaşların gerekmedikçe konutlarından veya iş yerlerinden dışarıya çıkmamaları can ve mal kaybı açısından önemli olduğuna dikkat çektiler. - ORDU