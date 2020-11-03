Ordu'da okullara spor malzemesi desteği sürüyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okullara spor malzemeleri desteği devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okullarda spor faaliyetlerinin artırılması için okullara spor malzemesi desteği devam ediyor. Fatsa ilçe Kulak Çetirtepe İlk ve Ortaokulu'na, futbol, basketbol ve voleybol topu, satranç, atlama ipi, badminton setinden oluşan spor malzemesi desteği sağlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, okullarda spor faaliyetlerinin artması için başta köy okulları olmak üzere, okullara spor malzemesi desteğinin devam edeceğini ifade ederek, "En kalabalık köy okullarımızdan biri olan Çetirtepe ilk ve Orta Okulumuzda eğitim gören yavrularımız bundan sonra daha çok spor yapma imkanı bulacaklar. Destekleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e yavrularımız adına teşekkür ederim" dedi. - ORDU