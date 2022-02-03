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Ordu'da okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı - Son Dakika

Ordu'da okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı

03.02.2022 16:02
Ordu'da okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı

Ordu'da Altınordu Belediyesi, yarıyıl tatilinde okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Ordu'da Altınordu Belediyesi, yarıyıl tatilinde okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının başından itibaren yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamında sömestr tatilinin başlamasıyla okullarda çalışma yapılıyor.

Bu çerçevede eğitim öğretim yılının ikinci yarısı öncesi başlatılan dezenfeksiyon çalışması ile ilçede bulunan 78 okul yeniden dezenfekte ediliyor.

Salgın sürecinde bugüne kadar okullarda 1 milyon 928 bin 959 metrekare alan dezenfekte edildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ekiplerin şehir merkezi ve kırsalda bulunan tüm okulları kapsayan bu çalışma ile öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına hijyenik bir ortam hazırladığını belirtti.

Tören, öğrencilere, öğretmenlere ve tüm eğitim çalışanlarına başlayacakları ikinci yarıyılda da sağlık, esenlik ve başarılar diledi.

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Altınordu Belediyesi, Altınordu, Okul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı - Son Dakika


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