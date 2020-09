Ordu'da okulların 403 bin metrekare alanı dezenfekte edildi - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, şuana kadar kentteki okullara ait 403 bin 142 metrekare alanında dezenfekte çalışması yapıldı.

Altınordu Belediyesi tarafından, korona virüsü salgının görülmeye başladığı ilk günden bu yana devam eden çalışmaları, kamu kurum ve kuruluş binaları, toplu yaşam ve ortak kullanım alanlarında devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında okul içerisinde bulunan sınıflar başta olmak üzere, lavabolardan kapı kollarına, merdiven korkuluğundan sandalye ve masalara kadar öğrencilerin temas edebileceği tüm alanları özenle dezenfekte ediyor. Okullardaki çalışmalar kapsamında şuana kadar 55 okulda 101 kez dezenfekte uygulaması yapan ekipler, toplamda 403 bin 142 metrekare alanı yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.

Toplum sağlığının korunması ve salgının yayılım hızının azaltılması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehirdeki okulların dezenfektesi için de geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Başkan Tören, "Ülkemizin ve milletimizin kutlu yarınları olan çocuklarımızın bir an önce eğitim yuvalarına kavuşmaları için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Ekiplerimiz tüm detaylarıyla birlikte çocuklarımızın temas edebileceği her alanı özenle dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Çabalarımızın sonuca ulaşmasının alınan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle uymamıza bağlı olduğunu unutmamalıyız. Değerli hemşehrilerimizi hem toplum sağlığı hem de çocuklarımızın geleceği için bir kez daha temizlik, maske ve mesafe kurallarına özenle uymaya davet ediyorum" dedi. - ORDU