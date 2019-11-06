Son Dakika Haberleri: Ordu'da ölen engelli kişinin organları Erzurum'da 3 hastaya nakledildi
Son Dakika Güncel Ordu'da ölen engelli kişinin organları Erzurum'da 3 hastaya nakledildi

Ordu'da ölen engelli kişinin organları Erzurum'da 3 hastaya nakledildi

6 saat önce

Ordu'da vefat eden engelli kişinin ailesince bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri Erzurum'da üç hastaya nakledildi.

Ordu'da vefat eden engelli kişinin ailesince bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri Erzurum'da üç hastaya nakledildi.

Ordu'da 3 gün önce yediği elmanın soluk borusuna kaçmasıyla solunumu duran ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen engelli Hasan Aydın'ın (38) böbrekleri ve karaciğeri, ailesince bağışlandı.

Erzurum'dan Ordu'ya organları almak için giden ekip, yaklaşık 5 saat süren operasyonla Aydın'ın karaciğeri ve iki böbreğini alarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Eğitim ve Uygulama Merkezine getirdi.

Organlar, burada Merkez Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibince uzun yıllar karaciğer ve böbrek nakli bekleyen üç hastaya başarıyla nakledildi.

Ordu'da ölen engelli kişinin organları Erzurum'da 3 hastaya nakledildi

Erzurum, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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