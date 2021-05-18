Ordu'da Online Hemşireler Haftası Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

Ordu Üniversitesince (ODÜ) Online Hemşireler Haftası Sempozyumu gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hemşireler Haftası dolayısıyla internet üzerinden yapılan sempozyuma Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, akademisyenler ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Rektör Akdoğan, yaptığı açılış konuşmasında, hemşireliğin, birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hasta bakımının bilimsel yöntemlerle sağlanması hizmetlerinin beraberinde işini sevgi, saygı ve özveriyle yapabilmeyi gerektiren, tarih boyunca değerini ve saygınlığını korumuş kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Hemşireliğin, hayatın her döneminde var olan, doğumdan önce başlayan hizmet alımının ölüm anına kadar devam eden önemli bir meslek alanı olduğuna işaret eden Akdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanı ve insan sağlığını her şeyden değerli gören, özveri, sabır ve şefkatle topluma hizmeti ilke edinen hemşirelerimiz, bu kutsal görevi ifa ederken hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumumuzun her kesimine ulaşmak amacıyla gündüz gece gayret etmekte, özellikle Kovid-19 sürecinde gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarıyla övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak etmektedirler. Bizlerin de bu meslekleri icra eden kardeşlerimizin kıymetini bilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla öğretim elemanlarımızın konforu, daha iyi şartlarda eğitim vererek öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeleri bizler için son derece önem arz etmektedir."

Akdoğan, bu önemli sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

Dekan Erbil ise hemşirelerin, sağlığın korunmasında, geliştirilmesinde, hastalığın tedavi edilmesinde ve rehabilitasyon hizmetlerinde, diğer bir deyişle yaşamın herhangi bir döneminde mutlaka hizmet almaya ihtiyaç duydukları şefkat ve özenle insan merkezli bütüncül bakış sağlayan, bilgili, yetenekli ve yüksek eğitimli profesyoneller olduğunu vurguladı.

Hemşirelerin, Kovid-19 salgınında ön saflarda yer aldığı, daha görünür oldukları ve değerlerinin daha iyi anlaşıldığına dikkati çeken Erbil, "Bu sempozyumda da tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 sürecini farklı yönleri ile değerlendireceğiz. Ayrıca Hemşirelik Bölümümüz mezunlarının yurt dışı eğitim ve çalışma deneyimlerini dinleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından sempozyum kapsamında "Hemşirelik ve Bakım: Olağan Olanın Karmaşıklığı Üzerine Bir Konuşma" konulu konferans, "Kovid-19 Pandemisi ile Geçen Bir Yıl" ve "Mezunlarımızın Yurtdışı Lisansüstü Eğitim ve Çalışma Deneyimleri" konulu paneller gerçekleştirildi.