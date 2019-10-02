Son Dakika Haberleri: Ordu'da organik yumurta üretimi artıyor
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Ordu'da organik yumurta üretimi artıyor

2 saat önce

Ordu'da üreticilerin kazançlarının artırılması ve fındığın yanında ek gelir getirici üretim modellerinin oluşturulması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan 'Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi' başarıyla sürüyor.

Ordu'da organik yumurta üretimi artıyor, System.String[]

Ordu'da üreticilerin kazançlarının artırılması ve fındığın yanında ek gelir getirici üretim modellerinin oluşturulması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan 'Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu Projesi' başarıyla sürüyor.


Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile DOKAP ortaklığında sürdürülen proje ile birlikte organik yumurta üretimi yapacak olan 9 yeni işletme kuruldu. Bu işletmelere çevre telleri, alet ve ekipmanları dahil olmak üzere kümes yapımına ve yarka alımına 225 bin lira değerinde yüzde 50 hibe desteği sağlandı. Kurulan bu işletmelerin organik yumurta üretimi yapabilmeleri için gerekli olan sertifikalandırma çalışmaları devam ediyor.


Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu'da günde üretilen yumurta sayısının ortalama olarak 48 bin civarında olduğunu belirtti. Yılmaz, "Kurulan yeni işletmeler ile birlikte 29 bini organik olmak üzere serbest sistem modeli ile ilimizde günde üretilen toplam yumurta sayısı 48 bine ulaşacaktır. Bu rakamları daha yukarıya taşımak adına sektördeki tüm paydaşlarımızla uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda üreticilerimizi, ek gelir getirici yeni üretim modelleri ile buluşturmak amacıyla yeni projeler uygulayacağız" dedi. - ORDU

Doğu Karadeniz Projesi, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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