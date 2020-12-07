Ordu'da ormanda kestiği ağacın altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Ordu'da ormanda kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
07.12.2020 17:35
Ordu'nun Fatsa ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi'nde işçi olarak çalışan Mahmut Soylu, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Soylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Soylu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Bir de çıplak fotoğraflarını çektiler Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış Altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi Babasının 4 yıldır alıkoyduğu 7 yaşındaki Şariban, annesiyle buluşmada 'baba' diye ağladı Hafriyat yüklü kamyonun çarptığı 2 yaşındaki Bahar, öldü İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi