Ordu'da örnek projeyle yağmur suları hasat edilecek - Son Dakika
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Ordu'da örnek projeyle yağmur suları hasat edilecek

31.01.2021 14:13
Ordu'da örnek projeyle yağmur suları hasat edilecek

ORDU'da kuraklık tehlikesine karşı büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan 'Yağmur suyu hasat projesi' hayata geçiriliyor.

ORDU'da kuraklık tehlikesine karşı büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan 'Yağmur suyu hasat projesi' hayata geçiriliyor. Proje ile; çatılarda toplanan yağmur suyu basit filtreleme ile yer altı ve bodrum katlarında yapılacak depolarda toplanıp ihtiyaç doğrultusunda kullanılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmaya karşı doğal su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulanan 'Yağmur suyu toplama sistemi' Ordu'da da hayata geçiriliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, kuraklık tehlikesine karşı 'Yağmur suyu hasat projesi' hazırladı. Türkiye'de olduğu gibi Ordu'nun da içinde bulunduğu kuraklık tehlikesine karşı hayata geçirilecek olan proje ile çatılarda toplanan yağmur suyu basit filtreleme ile yer altı ve bodrum katlarında yapılacak depolarda toplanıp ihtiyaç doğrultusunda kullanılacak. Aynı zamanda ilin su ihtiyacının karşılanması için 19 içme suyu göleti inşa edilerek, doğal su rezerv alanları oluşturulup yağmur sularının alıkonulma sürelerinin artırılması sağlanacak. Böylelikle yeraltı sularının beslenmesine de imkan verilecek.

ESKİ SARNIÇ SİSTEMİNİN MODERN UYGULAMASIProje hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sadece Ordu'da değil, tüm Türkiye'de şu anda en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesinin su olduğuna dikkat çekti. Bu amaçla yağmur suyu hasat sistemi adı altında bir proje geliştirdiklerini belirten Başkan Güler, "Bu proje ile yağan yağmuru doğrudan doğruya kanalizasyon hatlarına bağlamadan kendimiz çatılarda toplayarak aşağı indiriyoruz. Eski sarnıç sisteminin modern uygulamasını gerçekleştiriyoruz. İkinci olarak da evlerde ve ibadethanelerde kullanılan suların ayrılarak bahçe sulamasında kullanılmasını sağlayacağız. Üçüncüsü de yağan yağmurun yatağı dere yataklarıdır. Bundan dolayı seller meydana gelebiliyor. Bunun doğrudan doğruya denize gitmesini engelleyecek gölet sistemini de oluşturduk. Göletler yapılırken yerlerin istimlak edilmesi gerekiyor. Bu şekilde yapıldığında tarım alanları ziyan etmiş olunuyor. Biz de bu anlamda doğal yatakları genişleterek ve derinleştirerek suyu daha fazla tutma imkanı sağlayacağız. Ordu'da 25 adet gölette bu uygulamayı yaptık ve bu bize 250 bin metreküplük bir rezerv oluşturdu. Amacımız buradaki ırmaklarda 250-300 kadar göleti yaparak hem hayvanların sulanması hem de içme suyu ihtiyacının için rezerv oluşturması olacak. Bu şekilde şehri hem betona boğmuyoruz hem de toprak ziyan etmiyoruz" dedi.'MECLİS KARARI İLE YENİ YAPILARDA ZORUNLU HALE GETİRDİK'Ordu'nun imar planında bu projeyi zorunlu hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Güler, "Meclis kararıyla Ordu'nun imar planında bunu uygulamayı mecburi hale getirdik. Ordu'nun 19 ilçesinde bunu uygulayacağız. Meclis kararı alındığı için bundan sonraki süreçte mühendislerimiz, mimarlarımız bu projeyi göz önüne alacaklar" diye konuştu.

Ordu'da örnek projeyle yağmur suları hasat edilecek
Ordu'da örnek projeyle yağmur suları hasat edilecek
Ordu'da örnek projeyle yağmur suları hasat edilecek
Ordu'da örnek projeyle yağmur suları hasat edilecek
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Hasat, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da örnek projeyle yağmur suları hasat edilecek - Son Dakika


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