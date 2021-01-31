Ordu'da örnek projeyle yağmur suları hasat edilecek - Son Dakika

ORDU'da kuraklık tehlikesine karşı büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan 'Yağmur suyu hasat projesi' hayata geçiriliyor. Proje ile; çatılarda toplanan yağmur suyu basit filtreleme ile yer altı ve bodrum katlarında yapılacak depolarda toplanıp ihtiyaç doğrultusunda kullanılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmaya karşı doğal su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulanan 'Yağmur suyu toplama sistemi' Ordu'da da hayata geçiriliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, kuraklık tehlikesine karşı 'Yağmur suyu hasat projesi' hazırladı. Türkiye'de olduğu gibi Ordu'nun da içinde bulunduğu kuraklık tehlikesine karşı hayata geçirilecek olan proje ile çatılarda toplanan yağmur suyu basit filtreleme ile yer altı ve bodrum katlarında yapılacak depolarda toplanıp ihtiyaç doğrultusunda kullanılacak. Aynı zamanda ilin su ihtiyacının karşılanması için 19 içme suyu göleti inşa edilerek, doğal su rezerv alanları oluşturulup yağmur sularının alıkonulma sürelerinin artırılması sağlanacak. Böylelikle yeraltı sularının beslenmesine de imkan verilecek.