Ordu'da örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
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Ordu'da örtü yangını söndürüldü

19.04.2022 12:26
Ordu'da örtü yangını söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesindeki örtü yangınında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki örtü yangınında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kadılar Mahallesi'nde dün yüksek gerilim hattının kuvvetli rüzgardan kopması nedeniyle çıkan ve bir süre sonra söndürülen örtü yangını, gece saatlerinde yeniden başladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Arazinin dağlık olması nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yağmurun da etkisiyle söndürülen yangında, yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

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Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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