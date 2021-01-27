Ordu'da örtü yangınları devam ediyor - Son Dakika

Ordu'da örtü yangınları devam ediyor

27.01.2021 02:18
Ordu'da örtü yangınları devam ediyor, System.String[]

Ordu'da örtü yangınları devam ediyor Ünye'de son bir haftada 7. örtü yangını Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılırken, ilçenin farklı noktalarında son bir haftada 7 örtü yangın meydana geldi.

Ordu'da örtü yangınları devam ediyor

Ünye'de son bir haftada 7. örtü yangını

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılırken, ilçenin farklı noktalarında son bir haftada 7 örtü yangın meydana geldi.

Ünye'nin Günpınarı Mahallesi'nde saat gece 23: 30 sıralarında vatandaşların bahçe temizliği nedeniyle çıktığı iddia edilen ormanlık alanda örtü yangını meydana geldi. Yangını gören mahalleli ve yanan ormanlık alanın sahipleri durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, diğer yandan şiddetli rüzgarlar ise yangının büyümesine neden oluyor. Devam eden yangının kontrol altına alınması için ekipler olay yerinde çalışma yaparken, itfaiye ekiplerine bağlı su tankerleri ise yangın bölgesinde bekletiliyor.

"Yangınlarda bilinçsizlik veya sabotaj ihtimali"

Son bir hafta içerisinde Ordu ilçeleri ve Ünye genelinde bir çok yerde çeşitli yangınlar meydana gelirken, yetkiler ise sabotaj veya bilinçsizce ateş yakılması nedeniyle çıktığını düşünüyor. Yetkililer sık sık vatandaşlara ateş yakılmaması uyarısında bulunurken, son zamanlarda meydana gelen yangınların ise bilinçsizce veya sabotaj olma ihtimali nedeniyle de araştırılması yapılıyor.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da örtü yangınları devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boyunluk takan Hande Erçel hayranlarını korkuttu Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü 7 binden fazla kişiyi 150 milyon TL dolandıran çete üyelerinden 19'u tutuklandı Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı
Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi         
00:31
Dev derbide ortalık karıştı! İbra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi Dev derbide ortalık karıştı! İbra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi         
00:06
Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltına alındı Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltına alındı         
22:33
Hatay'da, Hatay'da, "kaçak etüt merkezinde çocuğa taciz" iddiasına soruşturma         
21:47
Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı         
21:35
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor         
21:10
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 02:21:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da örtü yangınları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei