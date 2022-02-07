Ordu'da Osmanlı dönemine ait eserler ele geçirildi - Son Dakika

Ordu'nun İkizce ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen şüphelinin evinde arama yaptı.
Aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 insan figürlü heykel, 4 sikke, 1 kemer, 1 kaşık, 1 havan tokmağı, 1 sahan ile 1 şamdan ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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