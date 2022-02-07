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Ordu'da Osmanlı dönemine ait eserler ele geçirildi - Son Dakika

Ordu'da Osmanlı dönemine ait eserler ele geçirildi

07.02.2022 12:45
Ordu'da Osmanlı dönemine ait eserler ele geçirildi

Ordu'nun İkizce ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 insan figürlü heykel, 4 sikke, 1 kemer, 1 kaşık, 1 havan tokmağı, 1 sahan ile 1 şamdan ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Osmanlı, İkizce, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da Osmanlı dönemine ait eserler ele geçirildi - Son Dakika


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