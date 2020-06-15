Ordu'da otel inşaatındaki göçük, iskele çökmesiyle olmuş - Son Dakika

Ordu'da otel inşaatındaki göçük, iskele çökmesiyle olmuş

ORDU'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 işçinin yaralandığı otel inşaatında göçüğün, beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

Kentte akşam saatlerinde, Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Zübeyda Hanın Caddesi'nde yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 8 işçi yaralanırken, diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin çalışmasının ardından göçük altında kalan 8 yaralı işçi çıkarılarak, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Meydana gelen göçükte ekiplerce başlatılan çalışmada, Raif Taş adlı işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz, hastanelere giderek yaralı işçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bazı işçilerin tedavisi sürerken, bazılarının ise taburcu olduğu belirtildi.

İSKELE ÇÖKMÜŞ

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken iş güvenliği uzmanı ekipleri de inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre kazanın, inşaatta beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu meydana geldiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Raif Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kabataş ilçesinde toprağa verileceği belirtildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.