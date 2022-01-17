Ordu'da otel odasında ölü bulunan hemşirenin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaldığı otel odasında ölü bulunan hemşirenin cenazesi toprağa verildi.
Ordu Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan 2 çocuk annesi E.Y'nin (42) cenazesi, görev yaptığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine getirildi.
Hastane personelinin katıldığı törende E.Y. için helallik alındı.
E.Y'nin cenazesi, Altınordu ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: AA
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