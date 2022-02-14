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Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk aranıyor - Son Dakika

Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk aranıyor

14.02.2022 12:53
Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk aranıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir oto galeriden lüks cip çalan iki çocuğun yakalanması için polis çalışma başlattı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir oto galeriden lüks cip çalan iki çocuğun yakalanması için polis çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, gece saat 02.00 sularında, Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki oto galeriye arka pencereden giren S.Ö. (14) ile A.Y. (13) çaldıkları ciple kaçtı.

Galeriye yakın bölgede lastiği patlayan aracı bırakan S.Ö. ile A.Y, oto galeriye dönerek başka bir cip çaldı.

Polis, araç hırsızlığından sabıkası bulunan çocukların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisinden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık 2021 gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da, 6 Aralık 2021'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y'nin, bir süre önce cezaevinden çıktıkları öğrenildi.

Oto galeri ortaklarından Atakan Enginyurt, gazetecilere, hırsızların lüks cipi çalarak kaçtığını söyledi.

Hırsızların bir an önce yakalanmasını temenni eden Enginyurt, "Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Galerici arkadaşlara da tavsiyem, herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavidayla açmışlar, oradan girmişler. Sonrasında anahtarı alıp aracı çalıp gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar." ifadesini kullandı.

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Altınordu, Tragger, Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan iki çocuk aranıyor - Son Dakika


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