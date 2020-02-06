Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

13 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı.

Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Samsun istikametine seyir halinde olan Ufuk Yakar (31) yönetimindeki 52 AAR 843 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarında ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsüyle birlikte yaralanan Serdar Aydemir'e (27), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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