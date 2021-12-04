Son dakika: ORDU'DA OTOMOBİL ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI; GALERİCİ: ARACI GİDİP GÖRECEĞİZ - Son Dakika

ORDU'da galeriden otomobil çalarak kaçan 3 çocuk yakalandı.

Ordu'da, yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk, 28 Kasım'ta galeriden otomobil çalarak kaçtı. Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı. 15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Otomobili bulunan galerinin ortaklarından Bekir Ergen, konuyla ilgili konuştu. Şikayet süreçlerinin devam edeceğini belirten Ergen 'Gece emniyetten aradılar; aracın ve çocukların yakalandığını, aracın da emniyet otoparkına çekildiğini söylediler. Biz de yola çıkıp pazartesi aracı teslim alacağız. Arabanın son halinde ne olduğunu bilmiyoruz. Gidince göreceğiz. Çocuklar aracı bir benzincide bir yere bırakmışlar, hatta bıraktıkları yeri unutmuşlar. O nedenle arabayı bulmaları biraz zaman almış. Zaten buradan özel ekip gitmişti. Onlara teşekkür ediyorum. Gidince göreceğiz aracı. Çocuklar da sağ salim bulundu. Şikayet sürecimiz devam edecek' dedi.