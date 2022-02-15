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Ordu'da otomobil çalan çocuklar tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da otomobil çalan çocuklar tutuklandı

15.02.2022 17:57
Ordu'da otomobil çalan çocuklar tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oto galeriden çaldıkları lüks ciple yakalanan 2 çocuk tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oto galeriden çaldıkları lüks ciple yakalanan 2 çocuk tutuklandı.

Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün penceresinden girdikleri oto galeriden çaldıkları araçla kaçan ve Fatsa ilçesinde yakalanan S.Ö. (14) ile A.Y'nin (13) Ordu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Çocuklar, sağlık kontrolünün ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

İki çocuk, savcılığa verdikleri ifadenin ardından mahkemeye çıkarıldı.

S.Ö ile A.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki oto galeriden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da, 6 Aralık'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y'nin bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Ordu'da otomobil çalan çocuklar tutuklandı
Ordu'da otomobil çalan çocuklar tutuklandı
Ordu'da otomobil çalan çocuklar tutuklandı
Ordu'da otomobil çalan çocuklar tutuklandı

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Atatürk Bulvarı, Altınordu, Çocuk, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da otomobil çalan çocuklar tutuklandı - Son Dakika


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