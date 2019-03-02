Ordu'da Otomobil Dereye Devrildi: 4 Yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Uzun'un kullandığı 26 GR 271 plakalı otomobil, Liseler Mahallesi'ndeki köprünün korkuluklarına çarparak 4 metre yükseklikten Tabakhane Deresi'ne devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ümit Orma, Umut Üresil ve Ercan Türedi, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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