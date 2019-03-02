Ordu'da Otomobil Dereye Devrildi: 4 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Fatih Uzun'un kullandığı 26 GR 271 plakalı otomobil, Liseler Mahallesi'ndeki köprünün korkuluklarına çarparak 4 metre yükseklikten Tabakhane Deresi'ne devrildi.



Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ümit Orma, Umut Üresil ve Ercan Türedi, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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