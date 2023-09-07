Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı! 1'i hamile kadın 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı! 1'i hamile kadın 3 kişi hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 07.09.2023 15:26

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada araç dereye yuvarlanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri hamile 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı.

HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Devecik Mahallesi Çandır yolunda bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonundan sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada 2 kişi olay yerinde, 8 aylık hamile kadın ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadının bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi.

Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Araç içerisinden yaralı kurtarılan 2 kişi sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti
Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı! 1'i hamile kadın 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı! 1'i hamile kadın 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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